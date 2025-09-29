محافظ المنيا يكلف بمتابعة حالة 15 شخصا أصيبوا في انقلاب أتوبيس

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كلًا من الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بمركز سمالوط، والذي أسفر عن إصابة 15 شخصًا ووفاة 8 آخرين.

"الكدواني" يكلف نائبه والسكرتير العام بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس المنيا

وتابع نائب المحافظ من موقع الحادث بمدينة سمالوط إجراءات تسليم 5 جثامين من مستشفى سمالوط النموذجي و3 جثامين من مستشفى اليوم الواحد، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا ومتابعة حالة المصابين بالمستشفى.

كما انتقل السكرتير العام إلى مستشفى المنيا الجامعي للاطمئنان على باقي المصابين، بحضور الدكتور أيمن حسانين مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة، للتأكد من توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع الحادث إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة “إي جي باص” على الطريق الصحراوي الشرقي القديم (طريق الجيش) بالقرب من مدخل البستان – مركز سمالوط.

وأكد محافظ المنيا أنه يتابع الموقف أولًا بأول مع الأجهزة المعنية، مشددًا على تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، والتيسير على ذويهم في إنهاء الإجراءات، داعيًا بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالصبر والسلوان لأسرهم.

