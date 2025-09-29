بينهم أطفال وسيدات، ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس المنيا

حصلت " فيتو" على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب أتوبيس المنيا الذي أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب أتوبيس المنيا المأساوي

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع ثمانية أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس المنيا المأساوي

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من:

صبري عمر رضوان 35 عاما، الإسماعيلية، اشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بالذراع الأيسر، حمادة إبراهيم علي، لاعب كرة قدم، الإسماعيلية، جرح متهتك بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، مي محمد إسماعيل 30 عاما، طبيبة أسنان، الأقصر، جرح متهتك بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد عبد الراضي شرنوبي، 30 عاما، طبيب أسنان، الأقصر، اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم، رحمة محمد أبو الحسن، 21 عاما، مقيمة بالإسماعيلية، جرح باليد اليمني طوله ثلاثة سم، أمنية محمد أبوالحسن، 26 عاما، مقيمة بالإسماعيلية، كدمة شديدة بالضلوع والساق اليمنى وكسر بالذراع الأيسر، مكة عادل عفيفي، 6 سنوات، الإسماعيلية، سحجات وكدمات بالجسم.

كما أصيب كل من: خديجة عادل عفيفي، 5 أعوام، طفلة، أحكام عبد الحميد أحمد، 51 عاما، مقيمة بـ قنا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجروح بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، أشرقت فيصل عبد الرحيم، 20 عاما، مقيمة بالعريش، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، عبد الماجد محمد حسن، 22 عاما، طالب، قنا، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس والذراع الأيمن، سامي أحمد محمد أحمد، 28 عاما، الأقصر، جرح قطعي بفروة الرأس طوله عشرون سنتيمترا وسحجات وكدمات بالجسم، آمال ياسين شحته، 50 عاما، الإسماعيلية، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى وجروح بالرأس، أحمد محمد سالم، 43 عاما، الإسماعيلية، بدون إصابات ظاهرية ورفض دخول المستشفى.

أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس المنيا المأساوي

طفل مجهول الهوية عمره حوالي تسع سنوات، طفلة مجهولة الهوية عمرها حوالي اثني عشر عاما، سيدة مجهولة الهوية عمرها حوالي ثلاثين عاما، سيدة مجهولة الهوية تعرضت لغيبوبة تامة وبتر بالذراع الأيمن وتوفيت بالمستشفى، فاروق السيد فتحي 33 عاما، سائق الشرقية، جثة هامدة، محمد صالح علي أبو القاسم 31 عاما، الإسماعيلية، جثة هامدة مشرحة مستشفى اليوم الواحد، أحمد محمد علي محمد، 31 عاما، مقيم قنا، جثة هامدة مشرحة مستشفى اليوم الواحد، سيدة مجهولة الهوية أنثى، جثة هامدة مشرحة مستشفى اليوم الواحد.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

