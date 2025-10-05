الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

انتخابات سوريا، غلق مراكز الاقتراع وحاخام يهودي أبرز المرشحين للفوز بعضوية مجلس الشعب

انتخابات سوريا، اختتمت عمليات الاقتراع في جميع محافظات سوريا، مساء اليوم، ولا تزال اللجان الانتخابية تعمل على فرز الأصوات، على أن تُعلن النتائج النهائية عن طريق اللجنة العليا للانتخابات.

 

انتخابات مجلس الشعب فى سوريا

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، فى تصريحات صحفية، إن ما يعوق إجراء انتخابات عامة هو افتقار ملايين السوريين للأوراق الرسمية ووجود مناطق خارج سيطرة الحكومة المركزية.

وتابع الناطق باسم الداخلية السورية: "اعتماد نظام اللجان الانتخابية هو نظام معتمد في دول عدة، وزارة الداخلية تقوم بدورها في توحيد الأوراق الرسمية واستكمال استخراج أوراق ملايين السوريين لكي لا يسقط حقهم في انتخابات مقبلة".

مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن "القوانين في سوريا بحاجة إلى تعديلات، ولا بد من ملء الفراغ الدستوري لضمان استمرارية البناء والمضي قدمًا نحو الإصلاح"، مضيفًا أن "انتخابات مجلس الشعب تتناسب مع المرحلة الانتقالية الراهنة وتعبّر عن التقدم المحرز".

فى ذات السياق وصف الشيخ عبد الرحمن كوكي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومؤتمر الحوار الوطني وعضو الهيئة الناخبة انتخابات مجلس الشعب بأنها "انتخابات ديموقراطية حقيقية".

وقال عبد الرحمن كوكي: "هذه ليست انتخابات إسلامية ولا يسيطر على المجلس شيء اسمه إسلاميون. كلهم مواطنون. ويتميز هذا المجلس بأنه تكنوقراط وكفاءات منذ فتح باب الترشح لما بعد الطعون وصولًا الى فتح باب الانتخاب... الهيئة الناخبة  تتكون من كفاءة الكفاءات ونخبة النخب من المجتمع السوري ووراء كل واحد منا الآلاف نمثلهم وسنعطي أصواتنا للأكفياء".

الحاخام السوري الأمريكي هنري حمرة

وكان الحاخام السوري الأمريكي هنري حمرة، أعلن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ممثلًا عن دمشق، ليصبح بذلك أول مرشح يهودي منذ عام 1967.

ووفق نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن برنامج حمرة الانتخابي يركّز على دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والسعي لرفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.

ويبلغ هنري حمرة من العمر 48 عامًا، وهو نجل يوسف حمرة، الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك، وقد غادر يوسف سوريا عام 1992 بعد أن رفع الرئيس حافظ الأسد حظر السفر عن السكان اليهود.

وتجرى الانتخابات السورية اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر، لتشكيل أول مجلس شعب منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر العام الماضي.

أردوغان: لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقا مرة أخرى

ترامب: قررت رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب من السعودية وتركيا وقطر

 

 

