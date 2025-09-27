أديب الشيشكلي، رئيس سوريا الذي اغتيل في المنفى وفتح جراح سوريا القديمة

في مثل هذا اليوم من عام 1964، دوّى خبر اغتيال الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي في منفاه بمدينة البرازيل، على يد مهاجر سوري من جبل العرب يدعى نواف غزالة.

ولم يكن الحادث مجرد تصفية شخصية، بل تتويجًا لمسار طويل من الصراعات الداخلية التي تركت جروحًا لم تندمل في الذاكرة السورية.

من هو أديب الشيشكلي

أديب الشيشكلي، ضابط صعد بسرعة داخل المؤسسة العسكرية بعد الاستقلال، ولعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل الدولة السورية مطلع الخمسينيات.

واستند أديب إلى القسوة المفرطة كأداة أساسية لضبط السياسة، فأسقط الحكومات المتعاقبة وأسس نظامًا قصير العمر، بسبب أسلوبه القمعي، خصوصًا في تعامله مع أبناء جبل العرب - الدروز مما ترك عداوات عميقة ما زالت قائمة حتى الآن بعد أن شنّ عمليات عسكرية ضد معاقلهم في السويداء بعد اتهامهم بمعارضة سلطته، وهو ما زرع بذور الثأر التي لاحقته حتى بعد مغادرته السلطة.

أسباب سقوط الشيشكلي من السلطة

سقط الشيشكلي من الحكم عام 1954 ولم يأت عبر انقلاب عسكري، بل عبر ضغط شعبي وسياسي واسع أجبره على الاستقالة والهروب.

تنقّل بعدها بين لبنان وسويسرا، قبل أن يستقر في البرازيل حيث ظن أنه بعيد عن أجواء الثأر والسياسة لكن ذاكرة الدم لم تُمحَ، إذ قرر نواف غزالة، الذي هاجر بدوره إلى أمريكا اللاتينية، أن يثأر لأبناء طائفته، فترصّد له وأطلق عليه الرصاص في مزرعته بمدينة كامبيناس البرازيلية.

وحمل اغتيال الشيشكلي دلالة أبعد من مجرد ثأر؛ فقد مثّل انعكاسًا لمرحلة كاملة من تاريخ سوريا ما بعد الاستقلال، حيث تداخلت الحسابات الطائفية مع الصراع على السلطة، وظل الجيش لاعبًا مركزيًا في السياسة.

كما أنه شكّل نموذجًا مبكرًا لظاهرة “اغتيال المنفى” التي لاحقت شخصيات عربية عديدة في العقود اللاحقة، من قادة سياسيين إلى معارضين.

ورغم مرور أكثر من ستة عقود، يبقى اسم الشيشكلي مثيرًا للجدل في الذاكرة السورية بين من يراه رجل دولة حاول فرض الانضباط وبناء مؤسسات قوية، ومن يعتبره ديكتاتورًا قصير النظر أشعل نيران الفتن الداخلية وفتح الباب واسعًا أمام عسكرة الحكم التي لم تغادر سوريا منذ ذلك الحين.

