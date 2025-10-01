أردوغان: لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقا مرة أخرى

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده القوي لوحدة أراضي سوريا، ومعارضتها الشديدة لأي مخطط لتقسيمها.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "اليوم نقف أمام مخططات تقسيم سوريا بأقوى شكل، ونحافظ على وحدة الأراضي السورية كما كنا منذ البداية بخصوص سوريا".

مخططات تقسيم سوريا

وأضاف: "نستند بخطواتنا للمستقبل في سوريا والمنطقة، استنادا على قاعدة تاريخ عمره ألف عام".

وشدد على أن تركيا "لن تسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقًا مرة أخرى.. وموقفنا هذا ليس ضدّ مصالح إخواننا في سوريا، بل هو في صالحهم، ونتحدّث عن خطر المنظمات الإرهابية".

ولفت إلى أن "المنظمات الإرهابية التي وراء حدودنا تحاول التفرقة بين الأكراد والأتراك والعرب، وهي تعاديهم وتعادي المسلمين من قبل بعض مراكز القوى والدول، لن نسمح أبدًا باستغلال إخواننا الأكراد".

لا نفرّق بين الأعراق والألسن والأديان

وأضاف أردوغان: "بخطّ عريض أقول، لا نفرّق بين الأعراق والألسن والأديان، إن كانوا أكرادًا وأتراكًا وعربًا، أو سنة أو شيعة أو علويين أو نصيريين.. نحن ركّاب في طريق وفي مستقبل واحد.. وفي هذه المسيرة فإنّ أخوتنا الأزلية والأبدية ستتجاوز كلّ الصعاب بقدرتها".

