الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع يتفقد لجان انتخابات مجلس الشعب في دمشق

الشرع، فيتو
تفقد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد، سير عملية انتخابات مجلس الشعب في العاصمة دمشق.

أحمد الشرع يتفقد سير عملية انتخابات مجلس الشعب 

وقال الرئيس السوري: سوريا استطاعت خلال بضعة أشهر أن تدخل عملية انتخابية جديدة.. العملية الانتخابية تتناسب مع المرحلة الانتقالية.

القوانين في سوريا تحتاج إلى تعديلات

وتابع الشرع: مهمة بناء سوريا مسئولية الجميع.. القوانين في سوريا تحتاج إلى تعديلات ولا بد من ملء الفراغ الدستوري. 

يذكر أن الانتخابات السورية بدأت اليوم الخامس من أكتوبر لتشكيل أول مجلس شعب منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر  العام الماضي. 

الانتخابات السورية سوريا بشار الأسد دمشق الرئيس السوري أحمد الشرع

