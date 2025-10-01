المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلًا عن مصدر خاص، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد غادر صباح أمس الأول مستشفى يقع في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، بعد خضوعه للعلاج إثر تعرضه لحالة تسمم، في ظروف لا تزال غامضة.

حالة تسمم في ظروف لا تزال غامضة

ووفقًا للمرصد السوري نقلا عن مصدر، فإن الحالة الصحية للأسد حاليًا مستقرة، وأحاطت إقامته في المستشفى بسرية تامة، حيث لم يُسمح بزيارته سوى لشقيقه ماهر الأسد، ولمنصور عزام، الأمين العام السابق لشؤون رئاسة الجمهورية.

التورط في تصفية الأسد

وأشار المصدر إلى أن التسمم يُعتقد أنه كانت هناك محاولة مدبرة لإحراج الحكومة الروسية، وربما توجيه اتهامات لها بالتورط في تصفية الأسد، وذلك وفقا للمرصد السوري.

