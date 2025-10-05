الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرع: السوريون فخورون بالانتقال من الحرب إلى مرحلة الانتخابات

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن البلاد تمكنت خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة.

وقال الشرع إن "السوريين يفخرون اليوم بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات".


كما أكد أن البلاد تحتاج إلى "التصويت على عدة قوانين معلقة للمضي قدمًا في عملية البناء وإعادة الإعمار".

 
بالتزامن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نتائج أولية بدأت تظهر. وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة "النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بدأت تظهر بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم"، وفق ما نقلت وكالة سانا.

كما أوضح أنه "سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقًا بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي".


أتت تلك التصريحات فيما اصطف عشرات الناخبين أمام المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقا مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يرتقب أن تعلن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أنه سيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.

ويتنافس 1578 مرشحا، 14 في المئة منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.

فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية"، وفق ما أعلنته سابقًا اللجنة العليا للانتخابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السوري أحمد الشرع الشرع دمشق

مواد متعلقة

الشرع: رفع العقوبات ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وتطوير البنية التحتية

أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة: أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة

الأكثر قراءة

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads