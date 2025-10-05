"زواج القاصرات وآثاره السلبية على المجتمع" ندوة بكلية آثار الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتةرئيس جامعة الفيوم، إن كلية الآثار نظمت ندوة بعنوان "زواج القاصرات وآثاره السلبية على المجتمع"، تسلط الندوة الضوء على قضية زواج القاصرات لما لها من آثار خطيرة على المجتمع، وتحتاج الي تضافر الجهود لمواجهة الظاهرة والحد من انتشارها.

أ همية الندوة

وقال عميد كلية الاثار جامعة الفيوم الدكتور محمد كمال خلاف: إن مشكلة زواج القاصرات تمثل إحدى القضايا الخطيرة التي تترك آثارًا سلبية على المستويين الصحي والمجتمعي، وتأتي أهمية الندوة من كون الطالبات سفيرات للجامعة في مجتمعاتهن لما يتمتعن به من ثقافة ووعي ومسؤولية مجتمعية، وللجامعات دورًا محوريًا في تنوير المجتمع ونشر الوعي بين أفراده، كما تسعي جامعة الفيوم دومًا إلى التميز من خلال تنظيم القوافل الطبية والندوات التثقيفية لجميع منتسبيها، ليكونوا رسلًا لنشر مبادئ الوعي والثقافة داخل المجتمع.

الآثار السلبية علي الصحة لزواج القاصرات

وقالت محاضر الندوة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، أخصائي امراض النساء، عضو مجلس النواب، إن مشكلة زواج القاصرات من أبرز التحديات الاجتماعية في المجتمع المصري، خاصة في المناطق الريفية، ولها انعكاساتها السلبية على صحة الفتيات وارتفاع نسب التسرب من التعليم، ومن بين الآثار الاجتماعية المصاحبة لهذه الظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق وكثرة المشكلات الأسرية، وهو ما يستدعي رفع مستوى الوعي لدى الطالبات بوصفهن قادرات على نقل المعرفة إلى مجتمعاتهن المحلية.

وتم في ختام الندوة، استعراض مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة، من بينها تكثيف حملات التوعية بمخاطرها الصحية والاجتماعية، وتفعيل القوانين الرادعة للمخالفين، وتمكين المرأة اقتصاديًا لضمان استقلالها وقدرتها على اتخاذ القرار، بما يسهم في الحد من الأسباب الاقتصادية التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة.

