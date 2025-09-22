جامعة الفيوم تناقش جدول أنشطة العام الجديد

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقد جلسته رقم 212، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى.

جدول أعمال مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن المجلس ناقش أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والوحدات ذات الطابع الخاص، وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الجامعة على الخطة السنوية لأنشطة القطاع للعام الجامعي 2025/ 2026، كما ناقش المجلس بعض البروتوكولات للجهات الراغبة في التعاون مع قطاع خدمة المجتمع جامعة الفيوم.

يذكر أن وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية الخدمة الآداب، نظمت احتفالية بيوم التفوق الأكاديمي، لتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في إطار حرص الكلية على تشجيع التميز الأكاديمي وتقدير الجهود المبذولة خلال العملية التعليمية.

