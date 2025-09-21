جامعة الفيوم توافق على تسجيل 74 رسالة جديدة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيسِ جامعة الفيوم، إن مجلسُ شئون الدِّراسات العُليا والبحوث والعَلاقات الثَّقافيَّة، عقد جلستَه رقم 219، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العُليا والعَلاقات الثَّقافيَّة والبحوث، وقد وافق المجلس على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ شملت 48 ماجستيرًا، و26 دكتوراة، بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

أنشطة بدء العام الدراسي الجديد

يذكر أن جامعة الفيوم نظّمت بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب عددًا من الأنشطة والفعاليات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، شملت انشطة رياضية تهدف إلى صقل مهارات الطلاب، وعدد من المسابقات في الألعاب الجماعية والفردية، ومسابقات فنية وثقافية في مجالات الشعر، والزجل، والقصة القصيرة، والمقال، ومجلات الحائط.

كما شملت مجالات النشاط الاجتماعي، والجوالة والخدمة العامة، ولجنة الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والمعسكرات والرحلات، والاتحادات الطلابية، وذلك بهدف تشجيع الطلاب القدامى والجدد على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

