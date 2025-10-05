الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طالبة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس داخل مدرسة بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الإدارة التعليمية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الواقعة الأولى من نوعها عندما أنهت طالبة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمدرستها، لتلقي حتفها على الفور.

الاتصال بشرطة النجدة والإسعاف 

فوجئ طالبات مدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوي داود الثانوية بنات بمصرع زميلتهن  عقب سماع صوت ارتطام لتسارع إدارة المدرسة بالاتصال بشرطة النجدة والإسعاف إلا أنها فارقت الحياة.

انتقلت الأجهزة المختصة إلي مكان الواقعة، وتبين سقوط طالبة بالصف الثانى الثانوى وإصابتها بإصابات بالغة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى مستشفى حوش عيسى المركزي جثة هامدة.

وبسؤال مدير المدرسة قرر قيام الطالبة فور وصولها إلى المدرسة بالتوجه للطابق الأخير والقفز أرضا، مؤكدًا أنها لم تظهر عليها أي علامات أو نية للانتحار، وبتفتيش حقيبة الطالبة عثر بداخلها على خطاب  كتبت فيه رسالة لأسرتها تطالبهم بمسامحتها على ما قامت به من التخلص من حياتها وطالبتهم بالدعاء لها بالرحمة. 

وقرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز حوش عيسى، التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع إجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة التعليمية حوش عيسى الإدارة التعليمية بمركز حوش عيسي انتحرت طالبة الطابق الخامس

مواد متعلقة

قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لخدمة أهالي عزبة صيدع بكفر الدوار

حملة بيئية لتطوير وتجميل وتشجير الطريق الزراعي بمركز أبو حمص

محافظ البحيرة: استمرار انعقاد غرفة التحكم لمتابعة الفيضان ورفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

محافظ البحيرة تتابع انتظام الحفاظ على مناسيب المياه بقناطر إدفينا

بعد فيضان النيل، شاهد حالة أراضي طرح النهر في البحيرة (فيديو)

لمواجهة ارتفاع منسوب النيل، حصر أراضي طرح النهر على فرع رشيد بالبحيرة

رفع 3552 حالة إشغال مخالف بمركزي دمنهور وشبراخيت بالبحيرة

ضبط 100 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر بالبحيرة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

مقتل شخص وشقيقته بطلقات نارية على يد شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية بالغربية

الأهلي يفاوض البولندي ميتشنيفيتش لتولي القيادة الفنية للفريق

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

الرئيس السوري يلغي إجازتي حرب أكتوبر وعيد الشهداء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما عقوبة من لا يخرج زكاة المال؟ عضو مركز الأزهر تجيب

أدعية مسائية يمكنك ترديدها لنيل الحسنات

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads