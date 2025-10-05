طالبة تتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس داخل مدرسة بالبحيرة

شهدت الإدارة التعليمية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الواقعة الأولى من نوعها عندما أنهت طالبة حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بمدرستها، لتلقي حتفها على الفور.

الاتصال بشرطة النجدة والإسعاف

فوجئ طالبات مدرسة المستشار عزيز وجيه عيساوي داود الثانوية بنات بمصرع زميلتهن عقب سماع صوت ارتطام لتسارع إدارة المدرسة بالاتصال بشرطة النجدة والإسعاف إلا أنها فارقت الحياة.

انتقلت الأجهزة المختصة إلي مكان الواقعة، وتبين سقوط طالبة بالصف الثانى الثانوى وإصابتها بإصابات بالغة في أنحاء الجسد، وتم نقلها إلى مستشفى حوش عيسى المركزي جثة هامدة.

وبسؤال مدير المدرسة قرر قيام الطالبة فور وصولها إلى المدرسة بالتوجه للطابق الأخير والقفز أرضا، مؤكدًا أنها لم تظهر عليها أي علامات أو نية للانتحار، وبتفتيش حقيبة الطالبة عثر بداخلها على خطاب كتبت فيه رسالة لأسرتها تطالبهم بمسامحتها على ما قامت به من التخلص من حياتها وطالبتهم بالدعاء لها بالرحمة.

وقرر المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة مركز حوش عيسى، التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع إجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

