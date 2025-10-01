ضبط 100 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة بمركز إيتاي البارود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخازن لمواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 100 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر

اسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجميع أسطوانات الغاز التجارية غير مرخص بداخله 15 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كجم مملوءة بالغاز و100 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل أحد مخازن بيع الأسمدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار الحملات اليومية للتصدي للمخالفات

أكدت محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية للتصدي بحسم لكافة المخالفات وردع المتلاعبين حفاظًا على صحة المواطنين.

