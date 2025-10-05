الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فران يشعل النار في عمه بالمنوفية

الاسعاف تنقل المصابين
الاسعاف تنقل المصابين

شهدت قرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما أقدم أحد الأشخاص يعمل فرانًا على إشعال النيران في عمه داخل منزله، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ بإصابة مهندس زراعي بالمعاش بحروق بالغة نتيجة إشعال النار عمدًا. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى مكان الواقعة لمعاينتها والتحقيق في ملابساتها.

وتبين من الفحص أن المصابين هم ح. ع. أ (66 عامًا) وشقيقه ح. ع. أ (60 عامًا بالمعاش) وابن الأول م. ع. أ (حاصل على دبلوم)، واتهموا نجل شقيقهم بإشعال النيران عمدًا وإحداث إصاباتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته زجاجة تحتوي على مادة سريعة الاشتعال.

 وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب خلافات عائلية وجيرة بين الطرفين، أدت إلى مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإشعال النار في عمه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل الحالة الأخطر إلى مستشفى جامعة المنوفية نظرًا لخطورة الحروق.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنوفية مركز منوف قرية برهيم اشعال النار فران حريق المنوفية إصابة عائلة خلافات الجيرة وزارة الداخلية أخبار الحوادث في مصر

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجي العمرانية وتهديد شاب

ضبط سيدة وشخص لتأجيرهما دراجات نارية للأطفال بجوار مدرسة في إمبابة

الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخص إنهاء حياته داخل قطار

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة، والداخلية تتحرك

ضبط سائق "توك توك" تعدى على قائد سيارة بالجيزة

طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة، والداخلية تتحرك بسرعة

الداخلية تضبط 3 متهمين غسلوا 165 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمواد المخدرة

الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا بالمنوفية يستخلص مادة مخدرة من عقار طبي لتصنيع الآيس وتهريبها للخارج

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads