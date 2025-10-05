فران يشعل النار في عمه بالمنوفية

شهدت قرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بعدما أقدم أحد الأشخاص يعمل فرانًا على إشعال النيران في عمه داخل منزله، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ بإصابة مهندس زراعي بالمعاش بحروق بالغة نتيجة إشعال النار عمدًا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى مكان الواقعة لمعاينتها والتحقيق في ملابساتها.

وتبين من الفحص أن المصابين هم ح. ع. أ (66 عامًا) وشقيقه ح. ع. أ (60 عامًا بالمعاش) وابن الأول م. ع. أ (حاصل على دبلوم)، واتهموا نجل شقيقهم بإشعال النيران عمدًا وإحداث إصاباتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته زجاجة تحتوي على مادة سريعة الاشتعال.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب خلافات عائلية وجيرة بين الطرفين، أدت إلى مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإشعال النار في عمه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويل الحالة الأخطر إلى مستشفى جامعة المنوفية نظرًا لخطورة الحروق.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

