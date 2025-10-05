الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عروض اسكيت وماراثون دراجات في طابور العرض بحفل العيد القومي للوادي الجديد

عروض رياضية بالوادي
عروض رياضية بالوادي الجديد، ڤيتو

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالعيد القومي للمحافظة الـ66 من خلال مشاركتها بعروض رياضية تمثلت في سباقات دراجات هوائية وعروض "إسكيت" أو الباتنياج  خلال موكب وطابور العرض الذي نظمته المحافظة اليوم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة بحضور المحافظ وضيوف المحافظة.
أكد محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن مشاركة المديرية اليوم في الاحتفالية تمثلت في ماراثون الدراجات، وعروض رياضية للاعبي الباتيناج، والعروض الرياضية لفريق اللياقة البدنية.

كما شارك في الاحتفال جميع الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، في مشهد يعكس روح التكاتف والانتماء احتفالا بذكرى العيد القومي للمحافظة.
وأضاف فكري أنه احتفل جميع العاملين بالمجمع الحكومي، علي ملاعب المدينة الرياضية، بإقامة مباريات خماسي قدم وتنس طاولة، وممارسة رياضة الجيم، بصالة الجيم  بمجمع المصالح الذكية شمال مدينة الخارجة، مع تقديم العروض الفنية، وإلقاء الشعر العربي من طلائع المديرية.

 

كما أكد مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد التزام الدولة بإحياء الصحراء وإتاحة فرص الحياة والكهرباء والمياه والخدمات لسكانها ذلك بما تضمه المحافظة من معالمًا تنموية ومشروعات كبرى زراعية وسكنية.
 

قال فكري: إن العيد القومي للوادي الجديد مناسبة وطنية هامة للاحتفاء بتاريخ البناء والعطاء، وتجديد العزم على المضي قدمًا في مسيرة التنمية، مع الاعتزاز بدور أهلها في تحويل الصحراء إلى واحات إنتاج وحياة.

الشباب والرياضة بالوادي الجديد العيد القومي للوادي الجديد العيد القومي الوادى الجديد دراجات هوائية طابور العرض مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد

