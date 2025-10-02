الزملوط يودع المعلمين وأولياء أمور أوائل الشهادات الفائزين برحلات العمرة

ودع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فجر اليوم الخميس، الفوج الأول من المعلمين وأولياء أمور أوائل طلاب الشهادات الفائزين برحلات العمرة المُهداة من المحافظة، وذلك عقب أداء صلاة فجر اليوم بمدينة الخارجة، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، والشيخ عبد المهيمن السيد مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

وقدّم محافظ الوادي الجديد، التهنئة لجموع المعتمرين من مراكز الخارجة والفرافرة وباريس، راجيًا لهم عمرةً مقبولة، ومتمنيًا لهم السلامة والدعاء لمصر قيادة وشعبا بدوام الأمن والازدهار.

كما أشار الزملوط، إلى أن الفوج الثاني من الفائزين يشمل معلمي وأبناء مركزي الداخلة وبلاط، والمقرر مغادرته للأراضي المقدسة نهاية شهر أكتوبر الحالي.

