الفتاة والمرأة بالوادي الجديد في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن مشاركة أندية الفتاة والمرأة التابعة لمديرية الشباب والرياضة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية.

وأوضح محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركت في فعاليات معرض "تراثنا" في الفترة من 4 وحتى 11 أكتوبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.



أكد فكري، أن مشاركة المديرية تأتي من منطلق دعم الوزارة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحفاظ على التراث المصري الأصيل، حيث يجري ذلك من خلال عرض منتجات متنوعة تمثل الفنون والحرف اليدوية الأصيلة التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد والتي جرى إنتاجها من خلال الورش الحرفية التي يجري تنفيذها لعضوات اندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب في إطار مبادرة “حرفتك.. مهنتك” ومنها الخوص، الخرز، الزى الواحاتي، الكرناف، الريزن، الكليم والسجاد،والتي تعكس المهارات الإبداعية والاحترافية للمشاركات، وبعض المنتجات الغذائية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها البلح،دبس البلح، الزيتون.

ويعد معرض "تراثنا" أكبر تجمع إقليمي للصناعات التراثية والحرف اليدوية، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ عارض من مختلف أنحاء الجمهورية، وينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على التوعية بأهمية دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف، من السيدات وفتح آفاق التسويق لهم محليًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.