إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين في 3 حوادث سير متنوعة بالوادي الجديد

أصيب طفل صغير، في حادث سير، مساء الجمعة، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب في حادث سير لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين إصابة " آدم. أ.أ"، 5 أعوام، بارتجاج في المخ ونوبة صرع وقيء إثر سقوطه من أعلى عربة " كارو" بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.



جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجارٍ تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، لاستكمال العناية الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



اتكسرت ضلوعه..سقوط طفل من على حصان

كما أصيب طفل، في حادث سير، مساء الجمعة، بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب بكسور في حادث لمستشفى الداخلة العام.



تبين إصابة " محمد.م.م"، 16 عامًا، ومقيم قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، بكسور في الضلوع واشتباه ارتجاج في المخ إثر سقوطه من اعلى حصان بالقرية.



جرى نقل الطفل المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العناية الطبية اللازمة وجاري تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إصابة شابين في انقلاب تريلا بطريق الوادي الجديد – منفلوط

فيما أصيب شابان في حادث مروري، مساء الجمعة، بالطريق الواصل بين مركز بلاط بالوادي الجديد ومركز منفلوط في محافظة أسيوط.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود مصابين في حادث مروري بالطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط في أسيوط.



تبين انقلاب شاحنة تريلا بمنطقة الكيلو 140 بمحور " تنيدة – منفلوط، أسفر عن إصابة كل من عويس محمد عويس، 27 عاما، ومقيم بمحافظة بني سويف، مصطفي اشرف مصطفي، 31 عاما ومقيم بمحافظة بني سويف وأصيب كل منهما بكسور وجروح متفرقة بالجسم.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز بلاط مع وحدة مرور الداخلة معدات لرفع آثار الحادث من المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

