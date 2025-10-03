تحرير 16 مخالفة تموينية في حملة مفاجئة على المخابز بالوادي الجديد

قادت الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، برفقة مدير الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تضمنت المرور على محطات الوقود بمركز باريس للاطمئنان على وفرة المواد البترولية والتزام أصحاب المحطات بتدوين حركة الوارد والمنصرف للمادة البترولية بجميع انواعها.

وأشارت مدير التموين بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، اليوم، إلى شن إدارة تموين الداخلة؛ حملة تموينية مكبرة تضمنت المرور على المخابز البلدية ومتابعة مدى انتظام صرف الخبز للمواطنين وكذلك متابعة مبادرة (حقك بالميزان ) وأيضا المرور على الانشطة التجارية والتموينية والمحطات البترولية ومحلات الجزارة.

وأكدت سلوى، أن الحملة أسفرت الحملة عن إجمالي (16) مخالفة تنوعت بين نقص وزن في الخبز وعجز في أرصدة الدقيق وعدم إعلان أسعار وشهادة صحية لمحلات الجزارة والأنشطة التجارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والعرض علي النيابة العامة.

وأكدت مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، تكثيف الحملات وتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

وأشارت مدير التموين بالوادي الجديد، إلي أن الحملات التموينية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية، بهدف رفع كفاءة منظومة الخبز البلدي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري.

تأكيدات المحافظ على الردع الفوري

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الرقابة على المخابز والأسواق لن تتوقف، مشددًا على أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي محاولة غش أو تلاعب لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه محافظ الوادي الجديد، باستمرار التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري لضمان سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

