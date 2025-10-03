المنشد أحمد الأقصري يتألق وسط الصوت والضوء باحتفال باريس بالعيد القومي بالوادي الجديد (فيديو)

أقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، احتفالية إنشاد ديني حاشدة بين جدران قرية المعماري حسن فتحي التراثية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في أُمسية سادتها أجواء روحانية مبهجة، وحضور كبير من أهالي المحافظة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 66، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنظيم احتفالات جماهيرية بكافة مراكز المحافظة، ومحافظات الصعيد المجاورة.

أكد عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، في حديثه لكاميرا «ڤيتو»، اليوم، أن حفل العيد القومي لأول مرة ينظم بمركز باريس بهذه الضخامة وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتنظيم حفل في كل مركز إداري من المراكز الإدارية الخمسة، فيما شهد الحفل تنظيما ومجهودا شاقا ينفذ لأول مرة بمنطقة قرية المعماري العالمي حسن فتحي بعد تنفيذ مشروع الصوت والضوء لأول مرة في القرية ليحمل الحفل الطابع التراثي والثقافي للواحة.

وأضاف عبد الناصر، أن الحفل تضمن فقرات فنية وثقافية أبرزها استعراض مشروع الصوت والضوء بقرية حسن فتحي وفيديو عن تراث وثقافة باريس ورحلة بناء القرية وفيديو ثاني بعنوان " شاهد على العصر" مع قدامي مزارعي باريس عن حكايات تسليم الخمسة أفدنة للمزارعين بالمركز من الزعيم جمال عبد الناصر عقب قرار الزعيم بإنشاء وادي جديد مواز لوادي النيل وذكريات التنمية بالمركز وفيديو ثالث عن إنجازات المحافظة في عهد الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط وأبرز مشروعات التنمية بصفة عامة على مستوى المحافظة وبصفة خاصة على مستوى مركز باريس وأبرز المبادرات الرئاسية التي نفذتها المحافظة ومركز باريس.

وقال عبد الناصر، إن الحفل شهد فقرات فنية مع المنشد المشهور أحمد حسن الأقصري، لتقديم فقرات تواشيح وأناشيد دينية بحضور أبناء المركز والذي شهد الحفل حضورا لافتا من أبناء محافظات الصعيد المجاورة مثل أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا.

فيما أكد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، في حديثه لكاميرا «ڤيتو»، أن المحافظة هذا العام تشهد طفرة تنموية كبيرة تتمثل في مشروعات التنمية الزراعية واتساع الرقعة الزراعية على مستوى جميع المحافظة بالإضافة لافتتاح مجمع المصالح الحكومية الذكي بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد بالإضافة على إنجازات كبيرة في مجال الإسكان والتعليم.

وقال سيد، إن احتفال المحافظة بعيدها القومي يتواكب مع الذكرى الوطنية العزيزة وهي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الامر الذي يزيد من فرحة المواطنين وشعورهم بالفخر والانتماء لوطننا العزيز.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد، بعيدها القومي في 3 أكتوبر من كل عام احياء لذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين للمحافظة في 3 أكتوبر عام 1959 تنفيذا لقرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء وادي جديد مواز لوادي النيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.