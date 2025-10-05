الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

في مستهل احتفالات العيد القومي الـ٦٦ للوادي الجديد، الزملوط يستقبل قيادات المحافظة

احتفالات العيد القومي
احتفالات العيد القومي الـ٦٦ للوادي الجديد، ڤيتو

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، ولفيفًا من الضيوف وقيادات المحافظة، وذلك في مستهل احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ٦٦، والذي يوافق ذكرى وصول أولى قوافل التعمير عام 1959، واحتفالية "يوم الوفاء" لتكريم المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية السابقة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء

ومن المقرر أن تقيم محافظة الوادي الجديد، اليوم احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى استعراض موكب الزهور الذي ينطلق من أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، بمشاركة واسعة من سيارات الوحدات المحلية والقرى، في مشهد يعكس روح التكاتف والانتماء احتفالا بذكرى العيد القومي للمحافظة.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات العيد القومي احتفالية يوم الوفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد جامعة الوادي الجديد لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد

مواد متعلقة

الوادي الجديد تُطلق مركزًا متكاملًا لإنتاج الحرير الطبيعي بطاقة 25 طنا

زراعة 270 ألف فدان ضمن المشروع الرئاسي 1.5 مليون فدان في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads