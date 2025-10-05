في مستهل احتفالات العيد القومي الـ٦٦ للوادي الجديد، الزملوط يستقبل قيادات المحافظة

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، اللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق، ولفيفًا من الضيوف وقيادات المحافظة، وذلك في مستهل احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ٦٦، والذي يوافق ذكرى وصول أولى قوافل التعمير عام 1959، واحتفالية "يوم الوفاء" لتكريم المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية السابقة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء

ومن المقرر أن تقيم محافظة الوادي الجديد، اليوم احتفالية "يوم الوفاء" تكريمًا لعطاء الأجيال التي أسهمت في مسيرة التنمية والبناء، بالإضافة إلى استعراض موكب الزهور الذي ينطلق من أمام مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، بمشاركة واسعة من سيارات الوحدات المحلية والقرى، في مشهد يعكس روح التكاتف والانتماء احتفالا بذكرى العيد القومي للمحافظة.

