نائب محافظ الوادي الجديد تكافئ موظفي المركز التكنولوجي بالخارجة

قررت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم السبت، منح مكافأة مالية لموظفي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب محافظ الوادي الجديد بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل المركز والإدارات الخدمية.

حيث اطلعت نائب المحافظ على منظومة تلقي الشكاوى ومعدلات التجاوب معها، وأشادت بمنظومة الشباك الواحد للتعامل مع كافة الطلبات والمعاملات التي تجري داخل الوحدة المحلية؛ لتيسير الخدمة على المواطن.

كما تابعت موقف منظومة التراخيص والمتغيرات المكانية، ونسب الإنجاز في إنهاء الطلبات المقدمة ورصد المخالفات والتعامل القانوني معها.

كما حرصت نائب محافظ الوادي الجديد، على الاستماع إلى مطالب وشكاوى بعض المواطنين المتواجدين للاطمئنان على عدم وجود أي معوقات والتوجيه بسرعة بحث المطالب العاجلة

وخلال الجولة، تابعت نائب المحافظ منظومة التراخيص والتغيرات المكانية ومعدلات الإنجاز في الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقدت آلية استقبال طلبات الأهالي داخل المركز التكنولوجي والتأكد من سرعة إنجازها وفق الضوابط والإجراءات المحددة.

كما التقت بالعاملين في الإدارتين، حيث استمعت إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تحسين الأداء وتطوير الخدمة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والسرعة في إنهاء الطلبات بما يحقق رضا المواطنين.

واستقبلت نائب المحافظ عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واحتياجاتهم بشكل مباشر، مؤكدة أن التواصل المستمر مع الأهالي هو السبيل الأمثل لبناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي ختام جولتها، أشادت بجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، مؤكدة أن ما يجري من تعاون وتنسيق بين الإدارات المختلفة يعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة العمل التنفيذي على أرض الواقع.

