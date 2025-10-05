مصرع طفل وإصابة شقيقه وجده في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب آخران، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث مروري، منذ قليل، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين انقلاب دراجة نارية بالطريق العمومي بقرية الشيخ مرزوق التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن مصرع الطفل محمد عبد المطلب حبشي، 5 أعوام، وإصابة شقيقه “سامح”، 9 أعوام، وجدهم حبشي عبد المطلب، 66 عامًا.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والمصابين لقسم الطوارئ والحوادث لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

