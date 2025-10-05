الأحد 05 أكتوبر 2025
مصرع طفل وإصابة شقيقه وجده في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب آخران، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث مروري، منذ قليل، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين انقلاب دراجة نارية بالطريق العمومي بقرية الشيخ مرزوق التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن مصرع الطفل محمد عبد المطلب حبشي، 5 أعوام، وإصابة شقيقه “سامح”، 9 أعوام، وجدهم حبشي عبد المطلب، 66 عامًا.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والمصابين لقسم الطوارئ والحوادث لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ادارة شرطة النجدة الوادى الجديد أمن الوادى الجديد انقلاب دراجة نارية حادث مروري حادث مروري بالوادي الجديد محافظة الوادى الجديد

