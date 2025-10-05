الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: منسوب النيل طبيعي واستعدادات كاملة لمواجهة أي طوارئ (فيديو)

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن المحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طوارئ محتملة تتعلق بارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن منسوب المياه حاليًا في معدلاته الطبيعية، بزيادة لا تتجاوز 2 سنتيمتر، وهو أمر طبيعي ولا يدعو للقلق.

وقال المحافظ: "نحن مستعدون لأي طارئ، ولدينا معسكرات مجهزة ونظام استشعار مبكر، والحمد لله الأمور مستقرة وطبيعية"، مضيفًا أن هناك متابعة لحظية لرصد مناسيب المياه في نهر النيل والترع الرئيسية والفرعية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا إذا استدعت الضرورة. 

وأوضح مرزوق أن محافظة الدقهلية لا توجد بها مساكن على أراضي طرح النهر، وهو ما يقلل من المخاطر في حال ارتفاع المناسيب، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والغرفة الرئيسية بالوزارة، ووزارة الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

كما وجه محافظ الدقهلية إدارات الموارد المائية والري والزراعة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع إعداد تقارير يومية بشأن أي أراضٍ أو مبانٍ قد تتأثر في حال ارتفاع مناسيب المياه. 

من جانبه، أكد مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، أن المحافظة لم تتأثر بارتفاع مناسيب المياه، ولا توجد أي زيادة غير طبيعية في التصرفات المائية داخل حدود المحافظة، مشددًا على وجود استعدادات وخطط طوارئ في حال حدوث أي تغيّر مفاجئ. 

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، صرح مؤخرًا بأن فيضان النيل هذا العام فوق المعدل المتوسط، وأن الوزارة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الزيادة، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات على مجرى النيل. 

ارتفاع منسوب مياه النيل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية غرفة العمليات المركزية محافظ الدقهلية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

