محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن محافظة سوهاج داعم رئيسي لقضايا المرأة، ولكافة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، وخاصة ما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مشددًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لوضع رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة تعزز من الدور الفاعل في خدمة المجتمع.

وأشار "سراج" إلى أهمية دور اللجنة في التنسيق السريع بين كافة الجهات المعنية لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وضمان محاسبة الجاني في أسرع وقت، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للحالات المتضررة سواء كان العنف جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا، بما يحافظ على حقوقهن ويحول دون تكرار تعرضهن لمثل هذه الانتهاكات.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس بسوهاج عن شكرها وتقديرها للمحافظ على دعمه المستمر لقضايا المرأة، مستعرضة أهم الملفات والقضايا التي يتعامل معها المجلس في مجال مناهضة العنف، إلى جانب عرض تقرير مكتب شكاوى المرأة بسوهاج. كما أشارت إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية "١١ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنفيذ سلسلة ندوات توعوية بالمدارس والجامعة والمصالح الحكومية وقرى "حياة كريمة"، للتوعية بمخاطر العنف الأسري والمجتمعي.

كما استعرضت وهبي جهود المجلس في تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال والشمول المالي، بالإضافة إلى تطوير الحرف التراثية مثل "التل" بجزيرة شندويل والكوثر عبر كيان متكامل للتدريب والإنتاج والتسويق.

وفيما يتعلق بالممارسات السلبية، أكدت مقررة المجلس أن المجلس يعمل على مناهضة الزواج المبكر وختان الإناث، والتأكيد على أهمية التعليم للفتيات، من خلال ندوات يشارك بها رجال الدين والشخصيات المؤثرة، ومبادرة "طرق الأبواب" التي تنفذها الرائدات الريفيات، فضلًا عن استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا للسيدات بالقرى، وهو ما جعل محافظة سوهاج تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في هذا المجال.

كما أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المديرية تنفذ حاليًا حملتين مهمتين؛ الأولى للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، والثانية للمشورة الأسرية، واللتين تهدفان إلى الإرشاد الأسري وحماية النسيج المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.