بحضور المحافظ، أوقاف سوهاج تفتتح 3 مساجد جديدة

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة 3 مساجد تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها، هى مساجد مسجد أبو الهوى بمدينة طهطا ومسجد المحطة في بندر البلينا ومسجد التوحيد في نجع الماسخ بمركز المراغة.

أوقاف سوهاج تفتتح ثلاثة مساجد جديدة

جرت فعاليات افتتاح مسجد أبوالهوى بمركز طهطا في أجواء إيمانية وروحانية، بحضور اللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وقيادات مديرية أوقاف سوهاج.



ألقى فضيلة الدكتور محمد سعده وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان".

وأكد أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر الوسطية والفكر المستنير، مشيرًا إلى أن عمارة بيوت الله تمثل رسالة سامية تهدف إلى توفير بيئة إيمانية راقية للمصلين، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن.

