الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحضور المحافظ، أوقاف سوهاج تفتتح 3 مساجد جديدة

أوقاف سوهاج تفتتح
أوقاف سوهاج تفتتح ثلاثة مساجد جديدة

افتتحت مديرية أوقاف سوهاج اليوم الجمعة 3 مساجد تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها، هى مساجد   مسجد أبو الهوى بمدينة طهطا ومسجد المحطة في بندر البلينا ومسجد التوحيد في نجع الماسخ  بمركز المراغة.

أوقاف سوهاج تفتتح ثلاثة مساجد جديدة 
 جرت فعاليات افتتاح مسجد أبوالهوى بمركز طهطا في أجواء إيمانية وروحانية، بحضور اللواء عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وقيادات مديرية أوقاف سوهاج.


 ألقى فضيلة الدكتور محمد سعده وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان".

 وأكد أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر الوسطية والفكر المستنير، مشيرًا إلى أن عمارة بيوت الله تمثل رسالة سامية تهدف إلى توفير بيئة إيمانية راقية للمصلين، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد اسماعيل رسالة وزارة الأوقاف وكيل وزارة الاوقاف بسوهاج مدينة طهطا مركز المراغة مديرية اوقاف سوهاج محافظ سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة

محافظ سوهاج يستجيب لاستغاثة مريض ويوفر له عقد عمل

لعدم النظافة، إحالة مدير مدرسة بسوهاج للشئون القانونية

توزيع 80 رأس أغنام منحة من مؤسسة ساويرس للتنمية

جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي

محافظا سوهاج وقنا يشاركان في الاجتماع التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استحداث 4 إدارات جديدة بديوان عام محافظة سوهاج

محافظة سوهاج تشكل لجانًا للمرور على مواقف السيارات بشكل دوري

الأكثر قراءة

لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعوى قضائية ببطلان عمومية النادي الأهلي والدعوة للانتخابات

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

كشف ملابسات فيديو اعتداء وسرقة طلاب أمام مدرسة بالقاهرة

غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

خدمات

المزيد

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المنوفية أول محافظة تتضرر من فيضان النيل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز قول حرما بعد الصلاة لهذه الأسباب

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads