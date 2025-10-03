الجمعة 03 أكتوبر 2025
محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منتزه المحطة بطهطا

جانب من زيارة محافظ سوهاج

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة منتزه المحطة بمدينة طهطا، والمقام على مساحة نحو 350 مترًا مربعًا، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة أمام محطة السكة الحديد بطهطا، لتكون متنفسًا حضاريًا للمواطنين والمترددين على المدينة.

 

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منتزه المحطة بطهطا

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تتم بمشاركة مجتمعية، بهدف توفير أماكن لائقة ومميزة لأبناء طهطا وزوارها، لافتًا إلى حرص المحافظة على الاستغلال الأمثل للمساحات غير المستغلة وتحويلها إلى أماكن خضراء ومتنزهات عامة لخدمة الأهالي.

 

وأشار سراج إلى أن خطة التطوير تتضمن أعمال تنسيق حدائق، وتركيب مقاعد للجلوس، وأعمدة إنارة ديكورية، وكافتيريات، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة، بما يعكس مظهرًا جماليًا وحضاريًا يتماشى مع أعمال التطوير التي تشهدها مدينة طهطا.

