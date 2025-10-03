محافظ سوهاج يحذر المواطنين بأراضي طرح النهر من فيضان النيل

وجه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل للمتابعة المستمرة لتداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام.

محافظ سوهاج يوجه بمتابعة التداعيات فيضان نهر النيل

وأكد "سراج " على ضرورة إخطار المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة بهذه الأماكن للحيلولة دون إصابتها بأي أضرار للأرواح والممتلكات، مع ضرورة سرعة إخلاء المناطق التى يثبت تعرضها للخطر وفق تقارير إدارة حماية النيل ومديرية الري والجهات المعنية، باعتبار أن هذه الأراضي جزء من حرم النهر مع التنسيق مع العمد والمشايخ وإدارة الري وحماية النيل والأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية وإدارة الأملاك، للتأكيد على المواطنين فى هذا الشأن.

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة موقف الجزر النيلية جراء هذه التداعيات، بالتنسيق مع جهات الاختصاص والتعامل الفوري مع أى أخطار أو تداعيات حال حدوثها، من خلال مجموعة عمل تضم ممثلين من مختلف جهات الاختصاص المعنية.

من جانبه ناشد المهندس محمد طايع، وكيل وزارة الرى بمحافظة سوهاج، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل بتدارك الموقف، واخذ كافة الاحتياطات لسرعة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى لتفادى ارتفاع مناسيب المياه نتيجة أعمال الموازنات التى ستقوم بها الوزارة، وذلك منعا لحدوث أى غرق أو تلفيات لتلك الأراضي، موجها الإدارة العامة لحماية النيل بسوهاج بمخاطبة الجهات المختصة لإنذار واضعى اليد على أراضي طرح النهر سواء مبانى أو زراعات لسرعة الإخلاء لعدم تعرضهم لأى أخطار.

مؤكدا أن غرفة العمليات التى تم تشكليها لمتابعة الموقف لم ترصد أية خسائر أو أضرار واقعة حتى الآن.

