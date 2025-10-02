الخميس 02 أكتوبر 2025
مدير إدارة الصف التعليمية ينقل فصل طالبة تعاني من ضمور العضلات للدور الأرضي

الطالبة جنة
وجه ياسر عكاشة، مدير عام الإدارة التعليمية بالصف، بنقل فصل الطالبة جنة إمام رشدي بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بقرية الفهمين، من الطابق الثالث إلى الدور الأرضي، نظرًا لمعاناتها من ضمور في العضلات، وذلك حفاظًا على صحتها وسلامتها.

وجاء هذا القرار خلال مرور ميداني قام به مدير عام الإدارة التعليمية على المدرسة، حيث لاحظ حالة الطالبة، ليصدر توجيهاته الفورية بالتنسيق مع حمدي صديق، مدير المدرسة، من أجل تهيئة بيئة تعليمية أكثر أمانًا لها، تتيح لها الاستمرار في دراستها وسط زميلاتها دون أي شعور بالتمييز أو الاختلاف.

 

وتقدمت أسرة الطالبة بخالص الشكر والتقدير لمدير الإدارة ياسر عكاشة على هذه المبادرة الإنسانية، كما وجهت الشكر لمدير المدرسة على سرعة الاستجابة والتنفيذ، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف تعكس صورة إيجابية مشرفة للعملية التعليمية في مصر.

