مدير إدارة الصف التعليمية ينقل فصل طالبة تعاني من ضمور العضلات للدور الأرضي

وجه ياسر عكاشة، مدير عام الإدارة التعليمية بالصف، بنقل فصل الطالبة جنة إمام رشدي بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بقرية الفهمين، من الطابق الثالث إلى الدور الأرضي، نظرًا لمعاناتها من ضمور في العضلات، وذلك حفاظًا على صحتها وسلامتها.

وجاء هذا القرار خلال مرور ميداني قام به مدير عام الإدارة التعليمية على المدرسة، حيث لاحظ حالة الطالبة، ليصدر توجيهاته الفورية بالتنسيق مع حمدي صديق، مدير المدرسة، من أجل تهيئة بيئة تعليمية أكثر أمانًا لها، تتيح لها الاستمرار في دراستها وسط زميلاتها دون أي شعور بالتمييز أو الاختلاف.

وتقدمت أسرة الطالبة بخالص الشكر والتقدير لمدير الإدارة ياسر عكاشة على هذه المبادرة الإنسانية، كما وجهت الشكر لمدير المدرسة على سرعة الاستجابة والتنفيذ، مشيرة إلى أن مثل هذه المواقف تعكس صورة إيجابية مشرفة للعملية التعليمية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.