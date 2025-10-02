الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

انقطاع المياه
انقطاع المياه
ads

 أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٢٥.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة قد ارجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و٢٠٠ مم من الاتجاهين، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

واشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالجيزة الصرف الصحي الخط الساخن سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

مواد متعلقة

مدير إدارة الصف التعليمية ينقل فصل طالبة تعاني من ضمور العضلات للدور الأرضي

التنمية المحلية: إطلاق مشروع تقليل المخلفات ببورسعيد بالتعاون مع "جايكا" اليابانية

وزيرة البيئة توضح طرق الإبلاغ عن حالات حرق قش الأرز

محافظ الجيزة: نولي اهتماما كبيرا بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين

غلق وتشميع مقاهي ومحال مخالفة في حملة إشغالات مكبرة بالطالبية

محافظ الجيزة: الشرقية أيقونة التراث الأصيل

إزالة تعديات على خط التنظيم بمدينة العياط بالجيزة

التحفظ على 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالصف

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

من 50 إلى 800 جنيه.. أسعار بطاقات الرقم القومي.. خدمة الاستلام الفوري "الأعلى".. مراكز ثابتة ومتنقلة وفي المولات التجارية.. وهذه الأوراق المطلوبة

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads