قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية، وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٢٥.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة قد ارجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و٢٠٠ مم من الاتجاهين، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

واشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

