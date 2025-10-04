الاستعلام عن نشاطها بدبي، قائمة طلبات دفاع سارة خليفة لاتهامها بجلب وتصنيع المخدرات

طالب دفاع سارة خليفة، خلال انعقاد ثاني جلسات محاكمتها و٢٧ آخرين بمحكمة التجمع الخامس، باستدعاء شهود الإثبات ومجري التحريات، واستخراج شهادة عن نشاط سارة خليفة داخل دولة الإمارات.

وكما طالب بالاستعلام عن مكالمات سارة خليفة وموقعها الجغرافي للتأكد من صحة أقوالها وأكد موكلتي لديها ٥ هواتف وأرقام مختلفة وكذلك طلب شهادة رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة .

وظهرت سارة خليفة، خلال تواجدها داخل قفص الاتهام، مرتدية الزي الأبيض والحجاب.

وأسندت النيابة العامة إلى سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، تُهم تكوين عصابة منظمة تعمل على جلب المواد الخام اللازمة لتخليق المواد المخدرة وتصنيعها بهدف الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الأولية من خارج البلاد، بينما تولى آخرون عمليات التخليق والتصنيع، فيما قام آخرون بـ ترويج وبيع المواد المخدرة داخل مصر، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية وكرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة.

كشفت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، خلال مداهمات أمنية بالتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت: التحفظ على أموال المتهمين وممتلكاتهم، الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، إدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية

واعتمدت النيابة في قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، شملت محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، مما يعزز الاتهامات الموجهة إليهم.

