إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور جمال عبد الناصر. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورافعة مرورية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، بينما تولت الأجهزة الأمنية رفع حطام السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

