يعني إيه مخدرات وما أعرفش رقم تليفوني، اغرب اعترافات سارة خليفة قبل انطلاق ثاني جلسات محاكمتها

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة.

وترصد فيتو نص أقوال المتهمة سارة خليفة أمام القاضي بالجلسة السابقة تزامنا مع محاكمتها

كالاتي:

نفت المذيعة سارة خليفة، خلال جلسة محاكمتها، الاتهامات المنسوبة إليها كافة في قضية تصنيع وجلب المواد المخدرة، قائلة أمام هيئة المحكمة: "أنا عمري ما شوفت المخدرات.. يعني إيه أصلًا مخدرات؟".

كما طلبت المحكمة من المتهمة سارة خليفة أن تتلو عليهم رقم هاتفها وفاجأتهم سارة بردها:"مش فاكرة رقمي من كتر اللي حصل لي".

وردت أيضًا على تهمة غسل أموال، بأنها ليست مافيا ولا تاجرة مخدرات.

وجاءت تصريحات سارة وسط متابعة إعلامية مكثفة، في إطار نظر قضية كبرى تضم 28 متهمًا بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلقة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعرضت هيئة محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة، 3 أرقام هاتفية على سارة خليفة للتحقق من رقم هاتفها الخاص ولكنها أنكرت علاقتها بالأرقام الـ 3.

كما شهدت الجلسة السابقة بمحاكمة المذيعة سارة خليفة و٢٧ متهمًا آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة أمام محكمة جنايات القاهرة مشادة بين محاميي سارة خليفة حول من يترافع عنها لتحسم هي الأمر قائلة لهم " أي حد".

وفيما قال دفاع المذيعة سارة خليفة المتهمة بجلب وتصنيع والاتجار بالمخدرات خلال جلسة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة، إن موكلته معروفة جدًا بالإمارات بأنها سيدة أعمال قائلًا: “المخدرات شغلانة الناس اللي ما لهاش شغل”.

كما طالب بشهادة تحركات لموكلته لإثبات أنها سيدة أعمال وسيدة مجتمع ولا شأن لها بالمخدرات.

