السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من ليفربول 1/2 في الدوري الإنجليزي

ليفربول وتشيلسي،
ليفربول وتشيلسي، فيتو

حقق تشيلسي فوزا قاتلا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مويسيس كايسيدو هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 14، بينما أحرز كودي جاكبو هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 90+5 أحرز البرازيلي إستيفاو هدف فوز تشيلسي القاتل.

بهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 11 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

روبرت سانشيز - مالو جوستو - أتشيمبونج - بادياشيلي - كوكوريلا - ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - بيدرو نيتو - إنزو فرنانديز - أليخاندرو جارناتشو - جواو بيدرو.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

مامارداشفيلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز - كونور برادلي - دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - كودي جاكبو - محمد صلاح - ألكسندر إيزاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

كايسيدو يسجل هدف تشيلسي الأول في مرمى ليفربول

آرسنال يفوز على وست هام 0/2 ويتصدر الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يفوز على سندرلاند بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

"الوطنية للانتخابات" تحدد مستشفيات ومعامل الفحوص الطبية لطالبي الترشح لانتخابات النواب

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك

حسام حسن يعلن قائمة معسكر شهر أكتوبر استعدادا لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم رد الشبكة عند الخلع؟ دار الإفتاء تجيب

تعمل إيه لو اكتشفت خيانة شريك حياتك؟ واعظة بالأزهر تجيب (فيديو)

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads