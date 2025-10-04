فيريرا: لا أفهم هجوم جماهير الزمالك بسبب اللغة، ومحبط من التعادل أمام المحلة

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه سيطر على مجريات مباراة غزل المحلة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

وأضاف المدير الفني: "التغييرات الثلاثة التي أجريناها دفعة واحدة كانت للاعبين يشاركون معًا لأول مرة، وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراة، وعملنا على زيادة الشق الهجومي، وجاءت التغييرات وفقًا لظروف المباراة، بعضها بسبب الإصابة، والبعض الآخر نتيجة المجهود الكبير المبذول من اللاعبين".

وواصل فيريرا: "لدينا حركية هجومية، وشارك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك، ووصلنا إلى مرمى المنافس كثيرًا، لكننا أهدرنا الفرص".

وأضاف فيريرا: "كل المباريات لها سيناريوهات مختلفة، لكن ما يتشابه بينها أننا نسجل هدف التقدم ثم نستقبل أهدافًا لأسباب متنوعة، ففي مباراة وادي دجلة جاءت الأهداف نتيجة أخطاء دفاعية، وأمام الأهلي بسبب أخطاء فردية، بينما في مباراة اليوم أمام غزل المحلة كان الهدف نتيجة تمركز خاطئ من أحد اللاعبين، ولا يمكن أن يطلب أحد من اللاعب أن يتمركز بشكل خاطئ".

وردا على هجوم جماهير الزمالك في المدرجات: اعذرني، لا أفهم اللغة العربية لم أسمع الجماهير.

مباراة الزمالك وغزل المحلة

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

وسجل أحمد ربيع هدف نادي الزمالك في شباك غزل المحلة بالدقيقة 39 عن طريق رأسية مميزة.

ثم سجل محمود صلاح هدف التعادل لـ غزل المحلة بالدقيقة 65.

