الأهلي يكتفي بثانئية في شباك كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول

تقدم النادي الأهلي، على نظيره كهرباء الإسماعيلية، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد نبيل كوكا الهدف الأول لـ النادي الأهلي في شباك نظيره كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 17.

ثم ضاعف ياسين مرعي النتيجة في الدقيقة 36 من رأسية مميزة من صناعة أحمد سيد زيزو.

تشكيل الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

في خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي، ومحمد شريف.

حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية كالتالي:

ترتيب الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى هزيمة وحيدة.

أما كهرباء الإسماعيلية، فيوجد في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل 4 هزائم.

