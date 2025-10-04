تقييم وأرقام محمد صلاح بعد مشاركته في خسارة ليفربول أمام تشيلسي

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر في خسارة فريقه ليفربول أمام تشيلسي، 1 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي بهدف عن طريق مويسيس كايسيدو في الدقيقة 14، ثم تعادل ليفربول بهدف لكودي جاكبو في الدقيقة 63، قبل أن يحرز إستيفاو هدف الفوز القاتل للبلوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ومنحت شبكة “سوفا سكور” محمد صلاح تقييم 6 من 10 في مباراة ليفربول وتشيلسي، حيث لعب أساسيًا وشارك في المباراة كاملة، ولمس الكرة 35 مرة، وبلغت دقة تمريراته 67% بواقع 14 تمريرة دقيقة من أصل 21.

ومرر محمد صلاح 4 تمريرات مفتاحية، ومرر تمريرة عرضية صحيحة من أصل 3، وخلق فرص كبيرة، وسدد تسديدتين بعيدتين عن المرمى، وفقد الاستحواذ 13 مرة، وارتكب خطأ، ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

تشيلسي يخطف فوزا قاتلا من ليفربول 1/2 في الدوري الإنجليزي

وحقق تشيلسي فوزا قاتلا على حساب ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مويسيس كايسيدو هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 14، بينما أحرز كودي جاكبو هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 90+5 أحرز البرازيلي إستيفاو هدف فوز تشيلسي القاتل.

بهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 11 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

روبرت سانشيز - مالو جوستو - أتشيمبونج - بادياشيلي - كوكوريلا - ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - بيدرو نيتو - إنزو فرنانديز - أليخاندرو جارناتشو - جواو بيدرو.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

مامارداشفيلي - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز - كونور برادلي - دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - كودي جاكبو - محمد صلاح - ألكسندر إيزاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.