مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الخطيب
الخطيب

 قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك اتجاها قويا لإقالة أحد مسئولي قطاع الكرة بالنادي الأهلي خلال الأيام المقبلة. 

أضاف المصدر: محمود الخطيب رئيس النادي استقر على توجيه الشكر إلى أسامة هلال مدير التعاقدات والاسكاوتنج بالنادي الأهلي بسبب عدم نجاحه حتى الآن في التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي  مع عدم توفيقه في رحلته الخارجية إلى أوروبا. 

وأوضح أن هناك إعادة هيكلة تماما لملف قطاع كرة القدم في النادي الأهلي بعد الانتخابات القادمة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يلتقي  الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة 8 مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكهرباء الإسماعيلية

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

