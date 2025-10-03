السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، درجة الحرارة، غدا، ويسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 34  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 38  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا السبت درجة الحراره غدا

مواد متعلقة

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

قيادي بحماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

حماس تعلن موافقتها على خطة ترامب والإفراج عن كل الأسرى لديها

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النار في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads