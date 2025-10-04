السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

شديد الحرارة على الجنوب، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  33

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم السبت حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

أمطار متوسطة على هذه المناطق غدا السبت

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

خريفي بامتياز "بحري وقبلي"، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأكثر قراءة

بعد أشمون، تحذير عاجل لـ 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل

تصل إلى 10 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق

رئيس وزراء بريطانيا: قبول "حماس" خطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

ينتظره الملايين، اليوم، أولى جلسات دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

سرعة الرياح تصل لـ 60 كم / ساعة، اضطراب ملاحة البحر الاحمر وخليج السويس غدا

إيقاف مباراة في الدوري الإسباني بسبب الحرب على غزة (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads