أخبار مصر اليوم: تفاصيل جلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن.. و34 منحة دراسية كاملة لأوائل طلاب التعليم الفني

السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.

نظمت جامعة الأزهر سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التي تختص ببرنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم.

أعلنت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2025/ 2026م (مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم سابقًا)، وذلك بداية من اليوم السبت، الموافق 4 أكتوبر 2025م، ولمدة خمسة عشر يومًا، على هذا الرابط وذلك وفق الشروط التالية:

تعقد يوم الأربعاء الموافق المقبل، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به، وذلك بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة قي تكريم أوائل الدبلومات الفنية في هذه اللحظة المشرقة في مسيرة التعليم الثانوي الفني، والتي نحتفى بكوكبة من أبنائنا المتفوقين، الذين أكدوا أن النجاح لا يُمنح بل يأتى بالإصرار والعمل الدؤوب والصبر، والإرادة الصلبة.

شهدت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية تكريم أوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025، والتي أقيمت تحت شعار "فني وأفتخر"، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان القرار رقم 295 لسنة 2025 بشأن تنظيم توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في ضوء التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص الوزارة على ضمان سلامة الإجراءات الطبية المتعلقة بعملية الترشح.

تنشر “فيتو” قائمة بعناوين معامل التحاليل الخاصة بسحب عينات تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

