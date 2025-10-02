شباب مصر دائمًا مصدر فخر واعتزاز، رسائل قرينة السيسي لأوائل الدبلومات الفنية (صور)

أعربت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بالمشاركة في فعالية فني وافتخر لتكريم أبنائنا وبناتنا من خريجي الدبلومات الفنية.

وقالت السيدة انتصار السيسى: لقد أثبت شبابنا إن التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا، وأن المهارة والإبداع قادرة على فتح آفاق واسعة من الفرص المستقبلية

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: أهنئ أبناءنا الخريجين وأثمن جهود الدولة في دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، ليبقى شباب مصر دائمًا مصدر فخر واعتزاز



