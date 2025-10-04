السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

تنشر “فيتو” قائمة بعناوين معامل التحاليل الخاصة بسحب عينات تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

كان قد أصدر المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2025. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب ضمن القرار رقم 39 لسنة 2025، الذي نظم إجراءات الترشح ومواعيده وشروطه.

وتشمل المستندات المطلوبة بيانًا بالسيرة الذاتية لطالب الترشح يتضمن خبراته العلمية والعملية وفقًا للنموذج المعد لذلك ومرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

كما يشترط تقديم بيان يوضح ما إذا كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي يجب إرفاق شهادة رسمية صادرة من الحزب وموقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

ويجب على طالب الترشح تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، إضافة إلى صورة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

ويتضمن الملف كذلك إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب شهادة رسمية من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بقيد المرشح في قاعدة بيانات الناخبين.

كما يشترط تقديم شهادة رسمية تفيد الاستقالة لمن كانوا يشغلون مناصب في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزارات أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو مناصب المحافظين ونوابهم.

 

وفي حالة كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين، فيلزم إرفاق ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الترشح.

ويتعين على كل مترشح أيضًا تقديم ما يثبت فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله الخاصة، مع تسجيل القيمة النقدية للتبرعات العينية وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على ضمان الشفافية والانضباط 

نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط

نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية تكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويا

ويتضمن القرار أن كل مترشح يجب أن يقدم ضمن أوراق ترشحه تقريرًا طبيًا متضمنًا نتيجة الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات بالإضافة إلى إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بالقرار وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 سحب عينات تحاليل المخدرات انتخابات مجلس مجلس النواب 2025 مجلس النواب معامل التحاليل

مواد متعلقة

نقابة الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مراكز تجميل بدون ترخيص يديرها منتحلو صفة

أماكن الكشف الطبي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب

نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط

نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية تكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويا

تعليق العمل بنقابة الأطباء من الأربعاء وحتى السبت المقبل استعدادا للانتخابات

نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية بدمياط

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

بعد تدهور النتائج، مجلس الزمالك يطالب جون إدوارد بإقالة يانيك فيريرا

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

بكاء حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة أمام كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

كيف يعامل الإنسان مع من أساء إليه؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تبدأ غدا، الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads