عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

تنشر “فيتو” قائمة بعناوين معامل التحاليل الخاصة بسحب عينات تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025.

كان قد أصدر المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2025.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب ضمن القرار رقم 39 لسنة 2025، الذي نظم إجراءات الترشح ومواعيده وشروطه.

وتشمل المستندات المطلوبة بيانًا بالسيرة الذاتية لطالب الترشح يتضمن خبراته العلمية والعملية وفقًا للنموذج المعد لذلك ومرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

كما يشترط تقديم بيان يوضح ما إذا كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي يجب إرفاق شهادة رسمية صادرة من الحزب وموقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

ويجب على طالب الترشح تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر، إضافة إلى صورة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

ويتضمن الملف كذلك إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب شهادة رسمية من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بقيد المرشح في قاعدة بيانات الناخبين.

كما يشترط تقديم شهادة رسمية تفيد الاستقالة لمن كانوا يشغلون مناصب في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزارات أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو مناصب المحافظين ونوابهم.

وفي حالة كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين، فيلزم إرفاق ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الترشح.

ويتعين على كل مترشح أيضًا تقديم ما يثبت فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله الخاصة، مع تسجيل القيمة النقدية للتبرعات العينية وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على ضمان الشفافية والانضباط

ويتضمن القرار أن كل مترشح يجب أن يقدم ضمن أوراق ترشحه تقريرًا طبيًا متضمنًا نتيجة الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات بالإضافة إلى إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بالقرار وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

