34 منحة دراسية كاملة لأوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025

شهدت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية تكريم أوائل طلاب التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025، والتي أقيمت تحت شعار "فني وأفتخر"، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وخلال الاحتفالية، استهل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلمته بالإعراب عن بالغ تقديره لتشريف انتصار السيسي لهذه المناسبة، مؤكدًا أن حضورها الكريم يعكس حرص الدولة ورعاية القيادة السياسية لأبنائنا المتفوقين، وإيمانها العميق بأن التعليم الفني والتقني هو مسار أساسي لإعداد جيل جديد قادر على المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

وأشار الدكتور عاشور إلى أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن رؤية الوزارة منذ عام 2023 ارتكزت على تنوع المسارات التعليمية، وخاصة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال الجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية المتخصصة المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل، مع فتح مسارات مرنة تتيح للطلاب المتفوقين استكمال دراستهم في كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والسياحة والفنادق، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع مؤسسات الصناعة محليًا ودوليًا.

وأضاف الدكتور عاشور أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبرعاية وتشريف السيدة انتصار السيسي، تعلن الوزارة تخصيص ٣٤ منحة دراسية كاملة لأوائل طلاب التعليم الفني هذا العام، في الجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعاهد الفنية الصحية، وذلك وفقًا لرغباتهم وتخصصاتهم الدراسية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

واختتم وزير التعليم العالي كلمته موجهًا التحية والتقدير لأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم في هذا المسار التعليمي المتميز، مؤكدًا أن الطلاب المتفوقين في التعليم الفني هم فخر مصر وأملها في المستقبل، وأن الدولة ملتزمة برعايتهم وتمكينهم من مواصلة النجاح والتميز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.