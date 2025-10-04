الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (٤٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك في إطار استكمال الجدول الزمني والإجرائي الذي حددته الهيئة لسير العملية الانتخابية.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وكذلك القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب القوانين والتعديلات الصادرة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.

كما اعتمد القرار على سلسلة من قرارات الهيئة السابقة، من بينها القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين، والقرار رقم (٣٨) الخاص بالجدول الإجرائي والزمني، والقرار رقم (٣٩) بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته، بالإضافة إلى القرارين رقم (٤٤) و(٤٥) المتعلقين بتشكيل لجان المتابعة والفحص والبت في طلبات الترشح.

المادة الأولى:

تُحدد الرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب وفقًا لما هو موضح تفصيلًا في الجدولين المرفقين بالقرار، حيث يتضمن الجدول رقم (١) الرموز المخصصة لمترشحي نظام القوائم والأحزاب، بينما يضم الجدول رقم (٢) الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردي.

المادة الثانية:



فيما يتعلق بنظام القوائم، تتولى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح إرسال صورة من الطلب المقدم من الممثل القانوني للقائمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، محددًا به الرمز المطلوب تخصيصه.

وتقوم الهيئة خلال ٢٤ ساعة بتخصيص الرمز الانتخابي للقائمة، مع مراعاة أن يكون الرمز موحدًا في حالة ترشح القائمة في أكثر من دائرة.



وفي حال التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي واحد، تكون الأولوية للحزب أو القائمة التي سبق تخصيص الرمز لها في انتخابات ٢٠٢٠، فإن تعذر ذلك تُمنح الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

المادة الثالثة:



أما بالنسبة للمترشحين بالنظام الفردي، فيلتزم المترشح بتحديد الرمز المطلوب من بين الرموز المتاحة بالجدول رقم (٢)، وتقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بتخصيص الرموز أولًا بأول بناءً على الطلبات المقدمة، مع حجب الرمز فور تخصيصه لضمان عدم التكرار.



وفي حالة خلو الطلب من تحديد الرمز، تتولى اللجنة تخصيص رمز مناسب من بين الرموز المتاحة.

ويجوز للمترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق لحزبهم والمستخدم في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، وذلك بناءً على خطاب رسمي من رئيس الحزب يُرفق بطلب الترشح.

ولا تسري تلك القواعد على الأحزاب محل النزاع القانوني.

المادة الرابعة:



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ أحكامه.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتعزيز وضوح العملية الانتخابية أمام الناخبين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

