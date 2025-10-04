جامعة الأزهر تطلق برنامجا لتنمية مهارات القيادة بالتعاون مع الوكالة الألمانية

نظمت جامعة الأزهر سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التي تختص ببرنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم.





جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم بالتعاون مع الوكالة الألمانية

وأوضح الدكتور محمود صديق أنه في ضوء اهتمام جامعة الأزهر للارتقاء بالتعليم الجامعي وتوفير بيئة شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب وتعزز الدمج المجتمعي لهم في جميع المجالات؛ نظمت الجامعة هذا البرنامج التدريبي لعدة أسابيع متكررة بالمركز الإقليمي للفطريات تحت عنوان: "أساسيات مهارات القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشار إلى أن هذا البرنامج يؤكد التزام الجامعة بدورها الريادي في دعم قضايا الدمج المجتمعي والتعليمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية.

تأهيل الطلاب من ذوي الإعاقة لاكتساب مهارات قيادية تساعدهم على المشاركة الفاعلة

وأضاف صديق أن هذا البرنامج يهدف لتطوير المهارات القيادية، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء القدرات للمشاركة المجتمعية، بجانب تأهيل الطلاب من ذوي الإعاقة لاكتساب مهارات قيادية تساعدهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والمجتمعية، لافتًا إلى أن البرنامج يسعى لتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، وصقل القدرات الشخصية والقيادية لدى الطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأعلن الدكتور ياسر حلمي أن هذا التدريب يعد خطوة مهمة نحو تمكين الطلاب من ذوي الهمم؛ حيث يوفر لهم فرصًا متساوية للتعلم والتطوير، وبيئة داعمة تساعدهم على تخطي التحديات، وأيضًا تعد مهارات عملية يمكن تطبيقها داخل الجامعة وخارجها، موضحًا أن هذا البرنامج لا يقتصر فقط على دعم الطلاب فحسب، بل يمثل أيضًا إضافة نوعية للجامعة من خلال ترسيخ ثقافة الدمج والتنوع في المجتمع الجامعي، وتعزيز مكانة الجامعة كصرح علمي يواكب التطورات العالمية في التعليم الشامل، وبناء شراكات قوية مع مؤسسات دولية في مجالات التنمية البشرية.

وأوضح الدكتور محمد منصور أن الطلاب المتدربين أشادوا بالبرنامج معتبرين أنه فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم الكامنة، وتطوير مهاراتهم بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة في الحياة الأكاديمية والمجتمعية بشكل أوسع وأكثر فاعلية.

التعاون بين جامعة الأزهر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)

وبين منصور أن هذا التعاون بين جامعة الأزهر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يعد أنموذجًا ناجحًا للشراكة في مجال التعليم الدامج، ويؤكد أن الاستثمار في قدرات ذوي الإعاقة هو استثمار في المستقبل، يفتح الباب أمام مجتمع أكثر شمولًا وعدالة اجتماعية.

وفي ختام البرنامج قدم الدكتور محمد منصور الشكر والتقدير لأعضاء الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ متمثلة في أسماء نادر، مدير المشروع، بسمة بيومي، عضو فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة شيماء أبو زيد، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإنسانية، على المجهود المبذول والرائع لإتمام الدورات على الوجه الأكمل.

