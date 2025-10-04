السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وجهاز “مستقبل مصر”، لا سيّما ما يتعلق بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة التي يشرف عليها الجهاز، وفي مقدمتها مشروع “الدلتا الجديدة”.

كما تم استعراض مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب متابعة التنسيق بين الوزارتين لتأمين الوقود المطلوب لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع “الدلتا الجديدة”، وللقطاع الزراعي بوجه عام، بما يضمن توفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة بشكل دوري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطّلع كذلك على تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، وموقف مشروعات الطاقة النظيفة، بما في ذلك تعزيز الاعتماد عليها ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتقليص استخدام الوقود الأحفوري، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع الطاقة.

كما تم عرض الإجراءات الجارية لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وخفض الفاقد في التيار، خاصة في شبكات التوزيع، بما يضمن الاستدامة والاستقرار.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل وفق الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد كذلك على أهمية الجهود الحكومية لتأمين الإمدادات البترولية اللازمة لضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء دون انقطاع، مشددًا على ضرورة رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

كما وجّه بتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، ويعزز دوره في دفع عجلة التنمية، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في مشروعات الطاقة المتجددة الجارية، بهدف تنويع مصادر الإمداد، والمضي قدمًا في توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.



