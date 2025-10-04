وزير الصحة يقرر تنظيم إجراءات الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان القرار رقم 295 لسنة 2025 بشأن تنظيم توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في ضوء التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وحرص الوزارة على ضمان سلامة الإجراءات الطبية المتعلقة بعملية الترشح.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام الدستور وعدد من القوانين المنظمة من بينها قانون رعاية المريض النفسي رقم 1 لسنة 2009 وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إلى جانب قرارات وزير الصحة السابقة المنظمة للكشوف الطبية للمرشحين.

المادة الأولى



تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تنظيم الكشف الطبي على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب من خلال لجان تُشكل لهذا الغرض بالمجالس الطبية العامة في المحافظات لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية أو النفسية التي قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه النيابية والتأكد من عدم تعاطيه المخدرات أو المسكرات

كما يتم توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الإعاقة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة ومدى تأثيرها على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية على أن تُباشر اللجان أعمالها تحت إشراف المجلس الطبي العام بكل محافظة.

المادة الثانية



يلتزم طالب الترشح بتقديم طلب الكشف الطبي إلكترونيًا عبر الموقع المخصص لذلك

[https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx](https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx)

وذلك بتسجيل بياناته واستكمال النموذج المعد مع التزامه بالحضور في الموعد والمكان المحددين لإجراء الكشف والتحاليل اللازمة ويتم تحديد آخر موعد لإجراء التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من غلق باب الترشح

المادة الثالثة



يتحمل طالب الترشح النفقات الفعلية الخاصة بالكشف الطبي والفحوصات المطلوبة وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة على أن يرفق إيصال السداد بطلب الكشف

المادة الرابعة



يشترط التأكد من هوية طالب الترشح من خلال بطاقة الرقم القومي وأخذ بصمة الإبهام اليمنى وصورة شخصية حديثة قبل إجراء الفحوصات

المادة الخامسة



تُسلم اللجنة للمرشح إفادة رسمية بنتيجة الكشف الطبي وفق النموذج المعد لذلك خلال 72 ساعة من توقيع الكشف بعد توقيع المرشح بالاستلام مع الاحتفاظ بصورة من النتيجة في سجل خاص بالمجلس الطبي العام

المادة السادسة



يلتزم مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة بتقديم كشف معتمد بأسماء طالبي الترشح ونتائج الفحوص إلى لجنة انتخابات المحافظة بالمحكمة الابتدائية مع إرسال نسخة إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة

المادة السابعة



يُتاح لمن لم يجتز الكشف الطبي بنجاح التظلم أمام لجنة للتظلمات تُشكل بقرار من المجلس الطبي العام بالمحافظة خلال 24 ساعة من استلام النتيجة على أن يُفصل في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه وبحد أقصى 72 ساعة قبل غلق باب الترشح.

المادة الثامنة



تُطبق هذه الإجراءات على طالبي الترشح من المقيمين داخل البلاد بينما يخضع المرشحون من المصريين المقيمين بالخارج للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير الصحة رقم 592 لسنة 2020.

المادة التاسعة



يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025 مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالف أحكامه

وصدر القرار عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بتاريخ سبتمبر 2025 في إطار التنسيق بين وزارتي الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الترشح



