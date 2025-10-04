الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض «ذاكرة أكتوبر»

السبت 04 أكتوبر 2025
شهد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، افتتاح فعاليات المعرض السنوي الثامن عشر للثقافات العسكرية «ذاكرة أكتوبر»، الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية ببانوراما حرب أكتوبر، 

ويشارك فيه الأزهر بجناح خاص من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في المشاركة الرابعة للأزهر في المعرض، وذلك بحضور اللواء أ.ح أسامة نجا، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلين عن الوزارات والهيئات المشاركة في المعرض.

وأكد وكيل الأزهر، خلال تفقده جناح الأزهر بالمعرض، أن السادس من أكتوبر يظل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، إذ جسد وحدة المصريين جميعًا خلف قواتهم المسلحة الباسلة، وقدم للعالم نموذجًا مشرفًا لعظمة العسكرية المصرية وقدرتها على الدفاع عن أرض الوطن واسترداد حقوقه وصون مقدراته

 مشيرًا إلى أن مشاركة الأزهر في هذا المعرض تأتي في إطار رسالته العلمية والتوعوية لتعريف الأجيال الجديدة بتضحيات القوات المسلحة، ودور الأزهر وعلمائه في انتصارات أكتوبر، وترسيخ روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية في نفوس النشء والشباب.

بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر

ويضم جناح الأزهر قرابة مائة لوحة فنية وصورة ووثيقة تاريخية، تجسد بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، وتعرض ملامح من معارك العبور والفداء لقواتنا الباسلة التي أعادت للأمة كرامتها وهيبتها، كما يقدم الجناح مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية، بما في ذلك الندوات وورش العمل التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات والزائرين لتعريفهم بالدروس المستفادة من ملحمة العبور، وربط هذه القيم بروح العمل والبذل لدى الشباب.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض «ذاكرة أكتوبر» للعام الرابع على التوالي استكمالًا لسلسلة مشاركاته السابقة في المعرض، حيث يسعى الأزهر من خلال هذه المشاركات إلى إبراز دوره الديني والعلمي والتوعوي، وتسليط الضوء على الدور الوطني لمؤسسة الأزهر الشريف.

