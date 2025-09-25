مطار القاهرة يستعد لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد

يستعد استاد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضاقة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2025”، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

استضافة بطولة السوبر جلوب على استاد العاصمة الإدارية الجديدة

وتقام النسخة الثامنة عشرة من البطولة تحت رعاية شركة النيل للطيران بمشاركة تسعة أندية عالمية، من بينها الأهلي والزمالك (ممثلا مصر)، إلى جانب فرق عالمية مثل برشلونة الإسباني، ماغديبورج الألماني، فيزبريم المجري، الشارقة الإماراتي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، سيدني الأسترالي، وهانديبول تاوباتي البرازيلي.

استقبال الفرق المشاركة في البطولة بمطار القاهرة الدولي

وتستعد سلطات مطار القاهرة الدولي لاستقبال الفرق المشاركة في البطولة، حيث تم تشكيل فرق من العلاقات العامة بالمطار لاستقبال الفرق وإنهاء إجراءات وصولهم، خاصة أن البطولة تاتي في اطار دور الدولة لاستضافة البطولات والفعاليات الكبري لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الدولية، وذلك انطلاقا من دور الدولة العميق بأهمية الرياضة كقوة ناعمة تسهم في بناء صورة إيجابية لمصر على المستوى الدولي، وتشجيع الشباب نحو التميز والاحتراف.

وتُعد استضافة “سوبر جلوب 2025” إنجازًا جديدًا يُضاف لسجل مصر الرياضي، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خاصة مع مشاركة أسماء لامعة في كرة اليد العالمية

